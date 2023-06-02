Jandarmadan dev uyuşturucu operasyonu: 23 bin 770 kök haşhaş ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından belirlenen adrese yapılan şok baskında 23 bin 770 kök haşhaş, bin 482 kök kenevir ve 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan 2 şüpheli şahıstan 1'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik adli makamların koordinesiyle operasyon yaptı. Titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda yapılan operasyon neticesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan 2 şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı.

Çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde 23 bin 770 kök haşhaş, bin 482 kök kenevir, 1 kilo 500 gram kubar esrar, 2 adet hassas terazi, 2 adet 7.65 mm tabanca, tabancalara ait şarjör ve 5 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek ve tüfeklere ait 26 adet kartuş ele geçirildi.

Yakalan şahıslardan 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.