Jandarmadan dolandırıcılara dev operasyon

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, büyükbaş ve küçükbaş hayvan satın almak üzere anlaştıkları vatandaşlara parayı göndermiş gibi sahte dekont göstererek veya parayı daha sonra ödeyeceklerini belirterek, hayvanları teslim aldıktan sonra parasını ödemeden hayvanları başka şahıslara satan ve toplamda 30 vatandaşın 5 milyon 100 bin TL dolandırdığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri Gaziantep merkezli 3 İlde eş zamanlı yaptığı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 312 adet küçükbaş/büyükbaş hayvan, 9 üdet cep telefonu (sim kartlar dahil), 5 adet dekont, 1 adet tablet ele geçirildi.

Yapılan operasyonda 30 Faili Meçhul dolandırıcılık olayı aydınlatılırken. Şüphelilerin gözaltı işlemler devam ediyor.