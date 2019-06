Jandarmadan "kuruluş" resepsiyonu

Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından resepsiyon verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kışlası'nda teşkilatın 180'inci kuruluş yıldönümü için düzenlenen resepsiyona, Gaziantep Valisi Davut Gül, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, İl Jandarma Komutanı Halil Uysal, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu, protokol üyeleri, şehit ailesi ve yakınları ile davetliler katıldı. Düzenlenen resepsiyonda konuşan Vali Davut Gül, jandarma teşkilatının nice 180 yıllar daha görev yapacağını belirterek, bu zamana kadar şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

İl Jandarma Halil Uysal da jandarmanın Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü konusunda önemli bir rol oynağını söyleyerek, “Jandarma teşkilatımız, milletimizin huzur ve güvenliğiyle kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Türk milletinin sonsuz güvenini kazanan Türkiye Cumhuriyeti Jandarması kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında ülkemizin her noktasında gece gündüz, soğuk sıcak demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Resepsiyon, misafirlere ikramda bulunulmasının ardından sona erdi.