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Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon

Gaziantep’in Nizip ilçesinde jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik yaptığı ortak operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik yaptığı ortak operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Nizip Jandarma Komutanlığı ve KOM şube ekipleri tarafından yapılan ortak operasyonda Gökçeli mahallesinde ikamet eden A.U. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Aramalarda 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet 9 mm. çapında tabanca, 58 adet kaleşnikof fişeği, 4 adet av tüfeği, 3 adet kaleşnikof şarjörü, 47 adet tabanca fişeği, 1 adet tabanca şarjörü, 3 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.


Ekipler, evde buluna A.U ile E. İ. isimli şahısları gözaltına aldı.

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