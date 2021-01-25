Jandarmadan şok baskın

Gaziantep'te jandarma ekipleri bir iş yerine düzenlediği şok baskında 132 bin 200 adet faturasız ve bandrolsüz makaron, 71 kilo 250 gram tütün, 105 paket sigara, 675 adet puro, 40 paket ise içi kıyılmış tütün ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Borç Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda Karagöz mahallesinde bulunan M.Ö. isimli bir şahsın iş yerine şok baskın düzenlendi. İş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 132 bin 200 adet faturasız ve bandrolsüz makaron, 71 kilo 250 gram tütün, 105 paket sigara, 675 adet puro, 40 paket ise içi kıyılmış tütün ele geçirildi.

Adli makamlardan izin alınarak yapılan baskında ele geçirilen malzemelere imha edilmek üzere el konuldu.