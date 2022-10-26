Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca Kaçakçılık ve Uyuşturucuyla Mücadeleye yönelik çalışmalarda Gaziantep'in İslahiye İlçesinde “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçunu işlediği tespit edilen 1 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda, şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 kilo 100 gram bonzai, 1 kilo 500 gram esrar, 3 adet av tüfeği, 15 adet av tüfeği Fişeği ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkındaki adli işlemler devam ediyor.