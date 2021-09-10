İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yaptıkları operasyonlarla 131 kilogram esrar ele geçirerek, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.


Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen suç örgütüne operasyon gerçekleştirerek, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, suç örgütünün ev ve işyerlerinde yaptığı aramalarda 131 kilogram esrar, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 1 çalıntı otomobil ele geçirdi. Ekipler ayrıca suçtan elde edilen ve suçun finansında kullandığı düşünülen 63 bin TL'ye el koydu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.