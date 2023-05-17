Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 11 tutuklama

Gaziantep'te jandarma ekiplerince uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 154 şüpheli şahıstan 11'i tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ile kaçak malzeme ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Nisan - 16 Mayıs 2023 tarihleri arasında kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon yaptı. Adli makamların koordinesinde icra edilen operasyonlarda toplam 139 olaya müdahale edilerek, 154 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Hakkında yasal işlem yapılan şüphelilerden 11'i sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çok miktarda uyuşturucu madde ile kaçak malzeme ele geçirildi

Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 9 bin 660 paket kaçak sigara, 169 adet akıllı cep telefonu, 180 litre kaçak alkol, 950 adet alkol üretim malzemesi, 21 adet elektronik sigara, 54 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 33 kilogram bonzai, 590 gram esrar, 426 gram kenevir tohumu, 38 kök kenevir bitkisi, 7 gram eroin, 165 gram metamfetamin, 5 gram skunk, 1 gram kokain, 1 adet uyuşturucu hap, 37 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, 154 adet tarihi sikke, 9 adet tarihi heykel, 5 adet tarihi kılıç-kama, 1 adet tarihi eser, 8 bin 90 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.