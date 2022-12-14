Jandarmadan yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yılbaşı öncesi yapılan operasyonlarda 125 litre sahte viski, değeri 1 milyon 50 bin TL olan 15 bin litre sahte sıvı deterjan ile çok miktarda sahte alkol malzemesi ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte/kaçak alkole bağlı ölümlerin önüne geçmek amacıyla 1-13 Aralık 2022 tarihleri arasında adli makamların koordinesiyle çok sayıda operasyon yaptı. İcra edilen operasyonlar sonucunda 47 olaya müdahale edilerek 49 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyonlar sırasındaki aramalarda ise 125 litre sahte/kaçak viski, 1 milyon 50 bin TL değerinde 15 bin litre sahte sıvı deterjan, 400 adet sahte deterjan etiketi, 810 paket kaçak ıslak mendil, 650 paket kaçak sigara, bin 25 paket sigara sarma kağıdı, 560 kutu (112 bin adet) makaron, 1 kilo 700 gram kubar esrar, 70 gram metamfetamin, 60 gram bonzai, 20 adet cinsel uyarıcı hap, 410 adet cinsel içerikli çikolata ve 18 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.