Gaziantep’in İslahiye ilçesinde çıkan anız yangınında jandarmanın dikkati, yavru kuşu yanmaktan kurtardı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan anız yangınında jandarmanın dikkati, yavru kuşu yanmaktan kurtardı.
Gaziantep in Nurdağı ilçesi İncirli mahallesi kırsalında hasat sonrası çıkan anız yangınında Nurdağı ilçesi Jandarma Bölük Komutanlığı'na bağlı Sakçagözü Karakol ekiplerinin dikkati yavru kocagöz kuşu yavrusunu yanmaktan kurtardı. Jandarmaların sahip çıktığı yavru kuş, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilmek üzere İslahiye Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekiplerine verildi.
Tedavisine başlanan yavru kuşun, belli süre tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacağı açıklandı.