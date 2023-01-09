Jandarmanın yakaladığı aranan 25 şahıstan 21'i tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 25 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan 25 şüpheliden 21'i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 01-08 Ocak 2023 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çok sayıda operasyon yaptı. Adli makamların koordinesi JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) destekli operasyonlar sonucunda “Kasten Öldürme” suçundan hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama” suçundan hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, “Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama” suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, “Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret” suçundan hakkında 3 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, “Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, “Kamu Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan hakkında 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, “Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, “Hırsızlık” suçlarından haklarında 1 ile 7 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçlarından haklarında 1 ile 6 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli, “Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemine Sebebiyet Verme” suçlarından haklarında 1 ile 3 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, “Basit Yaralama” suçlarından haklarında 2 ile 3 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Satın Alma, Kabul Etme, Kullanma ve Bulundurma ” suçlarından haklarında 1 ile 2 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli ve “Tehdit, Güveni Kötüye Kullanma ve Karşılıksız Yararlanma” suçlarından haklarında arama kaydı bulunan 4 şüpheli olmak üzere toplam 25 aranan şahıs yakalandı.

Gözaltına alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen 25 şüpheliden 21'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.