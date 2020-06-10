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JASAT arkadaş katilinin peşinde

Gaziantep’te tartıştığı arkadaşını ruhsatsız tabancası ile vurarak öldüren şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından her yerde aranıyor.

Gaziantep'te tartıştığı arkadaşını ruhsatsız tabancası ile vurarak öldüren şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından her yerde aranıyor. Yapılan titiz çalışma sonucu tespit edilen 3 şüpheliden biri gözaltına alınırken katil zanlısı M.S.'nin de aralarında bulunduğu iki kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.


Olay, Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan Hüseyin A. (30) ile M.S. araç ile geldikleri boş arazide konuşmaya başladı. Bir süre sonra tartışmaya başlayan ikiliden M.S. yanında bulunan ruhsatsız tabancasıyla Hüseyin A.'ya tek el ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Hüseyin A.'nın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayın şüphelisi M.S. ise kayıplara karıştı.


Jandarma, Hüseyin A.'nın katil zanlısı M.S. ile zanlının kaçmasına yardım ettiği öğrenilen diğer şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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