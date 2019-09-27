Jean Monnet bursu tanıtım toplantısı Gaziantep Üniversitesi'nde gerçekleştirildi

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan GAÜN Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi Sorumlusu Öğr. Gör. Şehnaz Sakıcı, 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu arasında yapılan bir anlaşmayla hayata geçirilen Jean Monnet Burs Programı ‘nın Turkiye'nin en koklu projelerinden biri olarak yurutuldüğünü belirtti. Öğr. Gör. Şehnaz Sakıcı, “Özellikle gençler için çok önemli Avrupa Birliği fırsatlarından biri olan bu burs programı için gereken şartları şimdiden sağlamak adına önemli bir etkinlik. Yeni dönem ve gelecek dönem başvuruları için Gaziantep Üniversitesi olarak bursiyer çıkarabilmek en büyük temennimizdir” dedi.

Açılış sonrasında katılımcılar için, Jean Monnet Burs Programı'ndan daha önce yararlanan bursiyerlerin deneyimlerinin paylaşıldığı tanıtım film izletildi. Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği İşleri Uzmanı Fatma Yeliz Turan, etkinlik boyunca Jean Monnet Burs Programıyla ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Turan, “Ülkemizin Avrupa Birliği'ne üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatı alanında uzmanlaşmış insan kaynağının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen Jean Monnet Burs Programı ile 2020-2021 akademik yılında yaklaşık 160 kişiye AB üyesi ülkelerde yüksek lisans öğrenimi görme veya araştırma programlarına katılma imkanı sunulacak. Bursların yüzde 50'si kamu sektörüne, yüzde 30'u üniversitelere, yüzde 20'si ise özel sektöre tahsis edilecek. Burs kapsamında süresi en az 3, en fazla 12 ay olan akademik çalışmalar desteklenmektedir” şeklinde konuştu. Programdan bu güne kadar 200'den fazla kişinin yararlandığı belirten Turan, “Türkiye'de kamu sektöründe ya da özel sektör kuruluşlarında çalışanlar, Türkiye'deki üniversitelerde akademik ya da idari personel olarak görev yapanlar ile lisans son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olarak öğrenim görenler bu burs programından faydalanabilmektedir” diye konuştu.