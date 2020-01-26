İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Judoda Türkiye şampiyonu Şahinbey'den

Kilis’te düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası’nda, Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Elif Küçükarslan, büyükler 48 kg’da rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.

Kilis'te düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası'nda, Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Elif Küçükarslan, büyükler 48 kg'da rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.


İşitme Engelliler Türkiye Judo Spor Federasyonu tarafından Kilis'te gerçekleştirilen İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası'nda, Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Elif Küçükarslan, büyükler 48 kg'da Türkiye şampiyonu oldu. Altın madalya kazanan sporcuyu tebrik eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, alınan başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Öncelikle Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak, Elazığ merkezli olan ve birçok ilimizde hissedilen depremde, yaşamlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şahinbey Belediyesi olarak sporu tabana yayarak sadece tek dalda değil birçok dalda başarı yakalamak için önemli yatırımlar yapıyoruz. İşitme engelli sporcumuz Elif Küçükarslan, İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 48 kiloda birinci olarak Türkiye şampiyonluğu elde etti. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.