İhlas Haber Ajansı

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Kablo hırsızı bekçilere yakalandı

Gaziantep’te bir kurumdan kabloları keserek çalan bir kişi, suç üstü bekçilere yakalandı.

Gaziantep'te bir kurumdan kabloları keserek çalan bir kişi, suç üstü bekçilere yakalandı. Şahsın yakalandığı anların görüntüsü ise yaka kamerasına yansıdı.


Gaziantep'in şehitkamil ilçesinde bulunan bir kuruma ait kabloları çalan bir kişi, bölgede devriye gezen bekçilere suç üstü yakalandı. Gözaltına alınan A.Ç'nin sorgulamasında çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edildi.


A.Ç'nin yakalandığı ve gözaltına alındığı anların görüntüsü ise bekçilerde bulunan yaka kamerasına yansıdı.


Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, şahsın işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılacağı öğrenildi.

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