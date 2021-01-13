Kablo hırsızına suçüstü

Gaziantep'te 17 farklı yerden kablo hırsızlığı yapan şahıs polis ekiplerince yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep, Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir şüpheli şahıs metruk bir binada 17 farklı yerden çaldığı kabloları yakarken ekiplerce suçüstü yakalandı. Yakalanan O.Y isimli şahsın çok sayıda suç kaydı ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Çalınan kabloların bir kuruma ait olduğu ve 17 farklı yerden çalan O.Y hakkında yasal işlem başlatıldı.