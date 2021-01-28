Kablo hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı

Gaziantep’te 12 mahalleden internet kablosu çalan 2 kişi önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.
Gaziantep'te 12 mahalleden internet kablosu çalan 2 kişi önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 mahallede meydana gelen kablo hırsızlıklıkları üzerine harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarından belirlenen 2 hırsız, polisin yaptığı operasyonla yakalandı.
Çalınan kablolar nedeniyle internet erişimi konusunda çok sayıda vatandaşı mağdur eden 2 kişi gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.