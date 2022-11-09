"Kabuk" görücüye çıkacak

Ressam Özgür Eryılmaz, tuval üzerine yağlı boya ve akrilik tekniğiyle hazırladığı eserlerini SANKO Sanat Galerisi'nde sergileyecek.

Eryılmaz, 11 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında açık kalacak ve “Kabuk” adını verdiği 12'nci kişisel resim sergisinde 32 eserin yer alacağını söyledi. Çalışmalarında doğanın bir parçası olarak insanı, insan doğasını, varoluşunu ve insanın toplumsal pozisyonunu sorguladığını anlatan Eryılmaz, “Doğanın dilini çözmeye çalıştığımız bir gerçek. Bunun yanı sıra felsefe, edebiyat ve diğer disiplinler insanlığın ortak değerleridir. Bunlar da bizim temel çalışma alanlarımızdır” dedi.

SANKO Sanat Galerisi'nin sanat camiası ve sanatseverler açısından önemine değinen Eryılmaz, şunları kaydetti:

“SANKO Sanat Galerisi, Gaziantep'te ve bölgede stili ve karakteri olan çizgisinden ödün vermeyen, uzun yıllardan beri bölgenin sanatsal ihtiyacını karşılayarak sanat camiasında adından söz ettiren bir galeridir. Gaziantep'te sergi açıp eserlerimi sanatseverler ile buluşturacağım için heyecan ve mutluluk duyuyorum. Tüm sanatseverleri sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum.”

Eryılmaz'ın kişisel sergisi, 11 Kasım Cuma günü 17.30'da SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

Özgür Eryılmaz

Özgür Eryılmaz, 1972 yılında Gümüşhane Torul'da doğdu. 1994 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi Bölümünden mezun olan Eryılmaz, 2002 yılında Çukurova Üniversitesi Resim-iş Öğretmenliği Bölümü Resim Ana Sanat Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. 1994 yılından beri Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak çalışan Eryılmaz, 2015 ve 2016 SNBA Societe Nationale des Beaux-Arts Carousel du Louvre-Paris/ Fransa, 2016 Galerie Art'et Miss ‘'Carre''-Paris/ Fransa, 2016 Torun/Polonya 8.Uluslararası Plastik Sanatlar Sempozyumu ve Sergisi, 2016 Portakalçiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi Seçkisi-Berlin/ Almanya, 2019 Galerija Sokolskega doma ,Alarm Rings Twice, Skofja Loka/Slovenya, 2019 Life N Style, 4.Batum Baskı Festivali /Gürcistan, ,2019 Cer Modern, AlarmArt Seni Ne Çağırıyor proje sergisi/Ankara gibi yurt dışı ve yurt içi bir çok sergi ve sempozyuma katılmıştır.

11 kişisel sergi açan Eryılmaz, Alarm Art sanat topluluğu üyesidir. Adana'da yaşamaktadır.