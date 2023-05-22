Kaçacak delik aradılar

Gaziantep'te akşam saatlerinde bir anda başlayan ve etkili olan fındık büyüklüğündeki doluya hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri ve yayalar adeta kaçacak delik aradı.

Gaziantep'te akşam saat 16.30 sıralarında aniden başlayan dolu etkili oldu. Fındık büyüklüğünde ve yoğun bir şekilde yağan dolu, bölge insanına korkulu anlar yaşattı. Doluya hazırlıksız yakalanan onlarca araç ve sürücüleri, doludan kurtulmak için kaçacak delik aradı.

Yayalardan bazıları kafasının üstünü karton ile kapatarak uzun deparlar atarken, kimisi ise saçak altına sığındı. Trafikte bulunan sürücüler ise araçlarını kaldırıma çıkararak ağaç altlarına girdi. Bazı sürücüler ise hemen yanlarında bulunan örtüleri aracın üzerine sererek, zarar görmesini engellemeye çalıştı. Kısa süren dolunun ardından ise sağanak yağış etkili oldu.

Yaklaşık 15 dakika süren dolu ve sağanak yağıştan sonra ise kentte yeniden güneş açtı.