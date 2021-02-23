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Kaçak avcı, 11 hayvan kürküyle yakalandı

Gaziantep’te, kaçak yollarla hayvan avlayan bir şüpheli avladığı kurt ve tilki gibi 11 farklı hayvanın kürküyle beraber yakalandı.

Gaziantep'te, kaçak yollarla hayvan avlayan bir şüpheli avladığı kurt ve tilki gibi 11 farklı hayvanın kürküyle beraber yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik kontrolleri yaparken bir aracın kaçmaya çalıştığını fark etti. Kaçmaya çalışan aracı yakalamak için çalışma yapan polis ekipleri, kovalamaca sonucu şüpheliyi yakaladı. Yakaladıkları bir şahsın aracından ve üzerinde arama yapan ekipler, kaçak yollarla avlanarak elde edildiği değerlendirilen kurt ve tilki gibi 11 adet hayvan kürkü ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, yakalanan şüpheli ise Jandarma ekiplerine teslim edildi.


Şüphelinin yasal işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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