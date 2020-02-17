Kaçak avlananlara ceza

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Gölü'nde kaçak avlanan kişiler jandarmaya yakalandı.

Gaziantep'in İslahiye İlçesi Ortaklı Mahallesinde İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmaları üzerine arka kısmında yaklaşık 60 kasaya konulmuş yaklaşık 1 tona yakın farklı cinslerde balık ve avlanmada kullanılan serpme ele geçirildi. Kaçak avlanan 4 kişiye 1380 sayılı su ürünleri kanununa muhalefetten toplamda 6 bin 800 lira idari para cezası araç sahibine belge eksikliğinden 5 bin lira para cezası kesildi.

El konulan balıklar ve malzemeler, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi ekiplerine teslim edildi.