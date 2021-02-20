Kaçak otomobil motoru satan şahıs yakalandı

Gaziantep'te bir depoya yapılan operasyon sonucu 73 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şehitkamil İlçesinde bir depoda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 73 adet menşei belirsiz çeşitli marka ve modellere ait otomobil motoru ele geçirdi. Olayla ilgili olarak yakalanan 1 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.