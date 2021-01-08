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Kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep’te, KOM Şube ekipleri uzun süredir fiziki ve teknik takip yaptıkları bir iş yeri ve üç depoya operasyon düzenlendi.

Gaziantep'te, KOM Şube ekipleri uzun süredir fiziki ve teknik takip yaptıkları bir iş yeri ve üç depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 7 ton 490 kilogram işlenmemiş sigara ve paketleme kağıdı, 844 bin 970 işlenmiş sigara kağıdı ele geçirirken 2 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara kağıdı imalatı ve paketleme işlemi yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde 1 iş yeri, 3 depo ve zanlıların ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 844.970 adet sigara kağıdı, 4 ton 135 kilogram işlenmemiş sigara kağıdı, 3 ton 355 kilogram paketlemede kullanılan kağıt, 915 kilogram kutu paketleme kağıdı, 1 adet ebatlama makinesi, 1 adet rulo kağıt asma aparatı, 2 adet kağıt kesme makinesi, 3 adet tel sarım makinesine ile 1 adet Ruhsatsız Tabanca ve 5 adet fişek ele geçirilmiştir” denildi.

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