Kaçak sigara ve çay operasyonu

Gaziantep'te, kaçak sigara ve çay satışı yapan M.E isimli şahıs yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahsın Sultan Selim mahallesinde bulunan ikametinde kaçak sigara ve çay satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, İkamette yapılan aramalarda 14 paket halinde muhtelif marka kaçak çay, 1.170 paket kaçak sigara ve kaçak sigara ve çay satışından elde edildiği değerlendirilen 15.000 dolar ile 29 bin 50 TL para ele geçirdi.

Şüpheli şahıs “Kaçakçılık Kanununa Muhalefet” suçundan hakkında düzenlenen yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.