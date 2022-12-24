Kaçak yollarla Almanya'ya gitmeye çalıştı donarak hayatını kaybetti

Gaziantep'te erken kuaförü olarak çalışan Hasan Hüseyin Karadağ (28) yasa dışı yollarla Almanya'ya gitmeye çalışırken Sırbistan'da ormanda donarak hayatını kaybetti.

Gaziantep'te yaşayan erkek kuaförü işi yapan 28 yaşındaki Hasan Hüseyin Karadağ, Organizatörlerin kendisini belirli bir ücret karşılığında Almanya'ya götüreceği vaadi üzerine 20 Kasım günü Gaziantep'ten Sırbistan'a gitti. 23 Kasım Çarşamba günü ailesi ile konuşan Karadağ'dan bir daha haber alınamadı. 25 gün boyunca ailesinin ulaşmaya çalıştığı Hasan Hüseyin Karadağ, Sırbistan Belgrad ormanında donarak ölmüş halde bulundu.

Sırbistan'dan Gaziantep'e getirilen Karadağ'ın ailesi, çocuklarını yasa dışı yollarla götürmek isteyen organizatörlerin ormanda yalnız bıraktığını iddia ederek, sorumluların bir an önce yakalanarak en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Türk Konsolosluğu devreye girdi

Kimlik tespitinin ardından Hasan Hüseyin Karadağ'ın ailesini Sırbistan'daki Türk konsolosluğu aradı. Çocuklarının acı haberi ile yasa boğulan Karadağ ailesi, dün akşam saatlerinde Gaziantep Havalimanından cenazelerini teslim aldı. Karadağ'ın cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna getirildi.

"Oğlumu ölüme terk ettiler"

Oğlunun acı haberiyle yasa boğulan anne Ayşe Karadağ, “Oğlumu ölüme terk ettiler ben bunlardan şikayetçiyim hepsi cezasını bulsun. Beni bir ay boyunca oyaladılar kampta olduğunu garanti ve hiç bir şey olmadığını söylediler” dedi.

“Bizim canımız yandı başka anne babaların canları yanmasın” diyen baba Fadıl Karadağ, “Oğlum Bosna Hersek'e gitti, yurtdışına gidecekti 7 bin TL bizden para aldılar ve şebeke oğlumun biletini falan kesmişler. Oğlum Sırbistan'da otele geçtiğinde bizimle görüştü ve baba ben iyiyim sabah 4'te yola çıkacağız telefonları kapatmamızı söyledi ve ondan sonra oğlumdan haber alamadık. Onları aradık onlarda bize yakalanmışlar şuan kapalı cezaevindeler pasaportları olmadığı için telefonlarını ellerinden almışlar o yüzden sizinle görüşemiyorlar denildi. 10-15 gün içerisinde bırakacaklarını söylediler. Bizi hep oyaladılar her zaman 15 gün derlerdi daha sonra 1 ay söylemeye başladılar. Daha sonra Belgrad Konsolosluğu aradılar, Hasan Hüseyin Karadağ soğuktan donarak ölü olarak bulunmuş üzerinde kimliği çıkmış. Canımızdan can gitti sonuna kadar şikayetçiyiz. Bizim canımız yandı başka anne ve babaların canları yanmasın devletimiz büyüktür inşallah onlara gerekli cezalarını verirler. Başka yürekler yanmasın bizim umudumu sadece budur. Benim çocuğum 28 yaşında bakmaya kıyamazsınız, insan evladını ölüme gönderir mi işte kısmet, oğlum Almanya'ya sürekli gitmek istiyordu ne kadar engel olmaya çalıştıysak boş gitmek istedi ve gitti” ifadelerini kullandı.

Aynı erkek kuaförde ortağı olarak çalışan Şahin Turan, “Akrabaları tarafından yurtdışına götürelim vaatlerinde bulundular, Hasan Hüseyin bir nişanlılık süreci atlatmıştı o süreçten sonra psikolojisi bozulmuştu. Buralardan uzaklaşmak istediğini söylüyordu, o şebekelerle tanıştıktan sonra bir kısmı Elazığ'da diğer kısmı da Gaziantep'tedir. Buradan benim ortağımı alıp götürdüler, 4 gün sonrasında ben ortağıma hiçbir şekilde ulaşamadım. Bir ay sonrasında Sırbistan Konsolosluğundan bizi aradılar, Hasan Hüseyin Karadağ burada donarak vefat etmiş diye bilgi verildi. Ama biz bunun nerde ne zaman nasıl ve ne şekilde öldüğünü bilmiyoruz. Bununla beraber giden birkaç aile daha var, onlardan da halen haber yok. Bizim devletimizden isteğimiz bu işin içerisinde kimin parmağı varsa bulunsun cezalandırılsın ve en ağır şekilde yargılansınlar. Kendisinin ormanda donarak öldüğüne dair bir bilgi var, ama biz bilmiyoruz nerde ne zaman nasıl ne şekilde hiç bir şey bilmiyoruz. Bu olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Hasan Hüseyin Karadağ'ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defin edilmek üzere ailesine teslim edildi.