Kaçak yollarla yurt dışına gitmek isteyen gençten 6 aydır haber alınamıyor

Gaziantep'ten yurt dışına kaçak yollarla çalışmaya gitmek için evden çıkan Murat Demir'den 6 aydır haber alınamıyor. Kayıp oğlunun ve oğlunu yasa dışı yollarla yurt dışına götürmek isteyenlerin bulunmasını isteyen Tahir Demir, “Oğlum Murat'ın cebinde 4 bin Euro vardı. Bizim istediğimiz sağ ise gelsin, öldüyse de bir mezarı olsun istiyoruz” dedi.

Gaziantep'te yaşayan Tahir Demir, oğlu Murat'ın 6 ay önce çalışmak üzere yurt dışına gitmek için evden çıktığını ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını ifade etti. Murat Demir'den haber alamayan aile, İstanbul'da bulunan bir arkadaşına telefonla ulaştı. Ulaştıkları arkadaşının, Murat Demir'in Bulgaristan sınırında suya düşerek öldüğünü söylemesi üzerine büyük şok yaşayan aile, tüm çabalarına rağmen çocuklarının izini bulamadı.

Oğlunun öldürüldüğü iddiaları üzerine hukuki bir mücadele de başlatan aile, oğlunu yasa dışı yollarla götürmek isteyenler ve oğlunun öldürülmesine ya da kaybolmasına neden olanlardan şikayetçi oldu. Aile, oğlunun ölü ya da diri olarak bulunmasını istiyor. Süreci anlatan baba Tahir Demir, "Bize en son yurt dışına gideceğini söyledi. Hiçbir haber alamadık. kendisine telefonla ulaşamadık. En son annesini telefonla aramış ve 'bizi götüren adam, deniz yolu ile sınırı geçirecek' demiş. Ondan sonra hiç haber alamadık. Beraber gittiği bir arkadaşına ulaştık. Arkadaşı 'suya battık, askere, polise yakalandık' demiş. İki gün sonra bu arkadaşı Murat'ın eşini aramış, 'Murat ağabeyi vurdular, onunla ilgilenin' demiş. Daha sonra da bizlere öyle bir şey demediğini söyledi. Bizlere sağlıklı herhangi bir şey söylemedi. Ne Murat'ın peşine düştü ne de konuyu anlattı. Oğlum Murat'ın cebinde 4 bin Euro para vardı. Bizim istediğimiz sağ ise gelsin, öldüyse de bir mezarı olsun istiyoruz. İstanbul'dan bir başka arkadaşı bizi aradı, 'Oğlun bir gece benim misafirim oldu. Benim arabaya yakıtımı koydular, kendilerini gece saat 03.00'da Edirne sınırına bıraktım. Ondan sonra telefonu kapandı ve ulaşamadık' dedi. Bizi arayan İstanbul'daki 2 arkadaşı biz onları arayınca telefonlarını kapattılar, onlara da ulaşamadık" diye konuştu.

“Ölmüşse bir mezarı olsun gidip Fatiha'mızı okuyalım”

Yurt dışına kaçak yollarla gitmeye çalışırken kaybolan ve 6 aydır haber alınamayan Murat Demir'in kız kardeşi Zeynep Beki, “Ağabeyim Murat Demir bundan 6 ay önce yurt dışına gideceğim diyerekten yurt dışına gitti. 6 aydan beri kendisinden hiçbir haber alamıyoruz. Ölmüşse bir mezarı olsun gidip Fatiha'mızı okuyalım eğer hayatta ise kendisinden haber almak istiyoruz. Kendisiyle giden arkadaşı geldi kendisi gelmedi o günden beri haber alamıyoruz. Arkadaşlarıyla beraber çalışmak için gitti. Son görüşmesinde annemi aradı, biz arkadaşımla bu gece yurt dışına gidiyoruz haberiniz olsun dedi. Cebinde 4 bin Euro vardı. Biz parasında pulunda değiliz sadece abimin ölü ya da dirisinin ortaya çıkmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Bizce şüpheli olan İbrahim Halil isimli şahıstır”

Ailenin avukatı Ramazan Hakan Urul, Murat Demir'in kaybolmasına ilişkin İbrahim Halil isimli kişinin şüpheli olduğunu belirterek, yasa dışı yollardan yurt dışına götürmeye tevessül edenlerin ortaya çıkarılarak yargılanmasını istedi. Avukat Urul, “Murat Demir müvekkilim Tahir Demir'in oğlu arkadaşıyla beraber yurt dışına çalışma maksadıyla gidiyor. Yaklaşık 6-7 ay önce gittikten sonra, hiçbir suretle bu zamana kadar haber alınamıyor. Sorun şurada başlıyor, müvekkilden en son 6-7 ay önce Edirne'de ailesiyle görüştükten sonra haber almalarından müteakip ardından hiçbir şekilde erişim ve iletişim olanağı sağlanamıyor. İbrahim Halil isimli yanında bulunan arkadaşı Gaziantep'e döndükten sonra biz yurt dışına gidiyorduk, bizim hiç bir şekilde tasvip etmeyeceğimiz hukuken de tasvip edemeyeceğimiz bir vaziyette gidiş tarzı seçmeleri bu bir tarafa Yunan askerlerinin Murat Demir'i öldürmesi ve Murat'ın denizde kaybolmasından bahsediyor. Fakat biz bu durumdan şüphelenmemiz üzerine müracaatta bulunduk. Murat Demir kayıp, bizce şüpheli olan İbrahim Halil isimli şahıstır. Bu şekilde yasadışı yollardan yurt dışına kim ne şekilde götürmeye tevessül ediyorsa da ortaya çıkarılması ve yargılanması ve nitekim Murat Demir'in ne şekilde kaybolduğunun ortaya çıkarılması” diye konuştu.

Urul, “İbrahim Halil isimli şahıs dosyada tek şüpheli kişidir. Vermiş olduğu ifadesinde ise sınırda Meriç Nehrine bulunurken Türk askerlerinin gelmesi üzerine yanlışlıkla suya düştüklerini müvekkil Murat Demir'in suda kaybolduğunu kendisinin de askerler tarafından kurtarıldığını söylüyor. Yunan askerleri tarafından öldürülüp suya atıldığını söyleyen İbrahim Halil isimli şahıs şimdi de Türk askerleri tarafından yakalanamadığından bahis öldürüldüğünü söylüyor. Peki, soruyoruz dosya çerçevesinde jandarmanın böyle bir olaya dair herhangi bir tutanağı yok, jandarmanın hiçbir suretle Murat Demir gibi ikinci kaybolan veya yüzme bilmediğinden bahiste bağrış veya çağırışlar içinde kaybolduğunu iddia ettiği bir şahıs da yok. Jandarmanın böyle bir olaya ilişkin yakalama yaptığına ilişkin tutanakta yok. Bu durumda İbrahim Halil isimli şahısın söylemleri bizce kurgudan öteye gitmemektedir. Peki, bunların temelinde yatan sebep ne biz Murat Demir'in ailesiyle yaptığımız müzakereler neticesinde Murat'ın cebinde 4 bin Euro para var ve bizim düşündüğümüz İbrahim Halil tarafından öldürüldüğüdür. Dosyada bir çarpıcı husus ise bunları yurt dışına götürmeye çalışan Vedat D. isimli şahıstır. Vedat D. isimli şahısın şu an Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturması yürütülmektedir. Dosya da Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Her ne olursa olsun biz ölü ya da diri Murat Demir'e ulaşılmasını istiyoruz. Dosya çerçevesinde şüpheli olan İbrahim Halil isimli şahısın ifadeleri bizce kurgudur çünkü sahile vurmuş bir ceset bile yok” ifadelerine yer verdi.