Kadim dost Güney Kore'den kardeşlik adımı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin kardeş şehir adayı olan Güney Kore'nin Seongnam şehri Belediye Başkan Vekili Hankyu Lee ve beraberindeki heyet Gaziantep'e geldi.

Heyet, ticaret ve sanayi odaları başkanlarıyla ekonomik işbirliğinin artırılması amacıyla resmi görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde ekonomik ilişkilerin arttırılması konularında mutabık kalındı. Ticaret ve sanayi odalarının yanı sıra organize sanayi bölgesinde çeşitli temaslarda bulunan heyet Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret ederek yeni dönem için tebriklerini iletti. İkili görüşmede kardeş şehir olmanın önemi vurgulandı, ortak projeler geliştirme yönünde adımların atılması dile getirildi. Görüşmede, akıllı şehircilik, bilgi teknolojileri, üniversiteler arası işbirliği, çevre konuları ve teknik düzeydeki birçok alanda karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu. Muharip Gaziler Derneğini de ziyaret eden Seongnam heyeti, gazilerle yakından ilgilenerek onların anılarını dinledi. Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Seongnam şehri Belediye Başkan Vekili Lee, "Sizlere olan minnet borcumuzu nasıl tarif edeceğimizi bilemiyorum. Duygularımın çok yoğun olduğu bir gün yaşıyorum. Kore halkı olarak bizler Türkleri her zaman diğer milletlerden farklı tutmuşuzdur. Bizler ebedi dostuz. Kore'yi Kore yapan değerli gazilerle birlikte olmak bizleri son derece memnun etmiştir" dedi. Gaziantep Botanik Bahçesi'nde kendileri için özel olarak tasarlanan Kore Bahçesi'ne akça ağaç diken heyet botanik bahçeleri arasındaki projelerin detaylarını da inceledi. Gaziantep'in kültürel ve tarihi dokusunu yakından görme şansını bulan heyet, Zeugma Mozaik Müzesi'ne ve Çingene Kızı Mozaiği'ne hayran kaldı.

Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen futbol turnuvası ödül törenine katılan Başkan Vekili Lee, Seongnam şehrinin futbol takımı formasına Fatma Şahin'in ismini yazdırarak hediye ederken dostluğunu bir kez daha gösterdi.