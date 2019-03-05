Büyükşehir, “Kadın Dostu Kent: Gaziantep” söylemini 2014-2018 yılları arasında hayata geçirdiği projelerle destekledi, çalışmaların meyvesini toplamaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Nüfusunun yüzde 50'sini kadınların oluşturduğu bir şehirde, kadınları yok sayamazsınız” dedi, kadınlara dönük hazırladığ projeleriyle dikkati çekti, kadınların gönlüne dokundu, onları sosyal hayata entegre etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Tüp Bebek Merkezleri'nden 3 bin 430, Gebe Okulu'ndan 4 bin 232, Anne Oteli'nden 1598, Kadın Konuk Evi'nden 770 kadın yararlandı. Gaziantep Aile Destek ve Eğitim Merkezi'nde (GADEM) 2 bin, Haydi Kızlar Yönetime Projesi kapsamında 2 bin, Anneler Üzülmesin Bebekler Ağlamasın Projesi'nde 150 ve Hoş Geldin Minik Hemşerim Projesi'nde 7 bin kadın hayat buldu. 4 yılda 21 bin 180 kadına ulaşan Büyükşehir, kadınlara yönelik sosyal projelere imza attı. “Gelin Etmeyin Okula Gönderin” Projesiyle oluşturulan 444 27 00 ihbar hattına gelen ihbarlar doğrultusunda 41 kız çocuğun okula dönüşü sağlandı.

Öte yandan, Kanserde Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve KETEM Mobil Aracı'nda 68 bin 486 kadın, kanser taramasından geçirildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen 6'ncı Yerel Yönetimler Proje Yarışması'nda “Kadın Sağlığı Hizmetleri Projesi”yle 2'ncilik ödülü almaya hak kazandı, Başkan Fatma Şahin, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.