Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları TOBB ev sahipliğinde bir araya geldi

Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde bir araya geldi. TOBB İkiz Kulelerdeki toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı konuşmada, kadınların iş gücüne katılım oranlarında ciddi bir artış olmasına rağmen bunun yetersiz olduğunu belirterek, Türkiye'nin üretim ve ihracata dayalı büyüme hedefi olduğunu kadın girişimcileri ihracatçı olarak da görmek istediklerini ifade etti. Kadın girişimci sayısının son 15 yılda 40 binden 112 bine çıktığını kaydeden Pekcan, gelişmiş ülkelerde de kadınların hem siyaset hem de ticarette daha fazla yer aldığını dile getirdi. Ruhsar Pekcan, Türkiye'de kadın istihdamını artırmanın ve cinsiyetler arası iş gücüne katılım oranındaki farkı azaltmanın önemli bir ekonomik kazanç sağlayacağına dikkati çekerek, "Ülkemizde ve dünyada kadın girişimcileri özendirmek için çok çeşitli fonlar var, lütfen bu fonlardan yeteri kadar faydalanın." çağrısını yaptı.

81 ilden gelen kadın girişimcilerden kendi şehirlerindeki genç kızlara rol model olmalarını ve onları girişimciliğe teşvik etmelerini isteyen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğu da, zenginleşmek ve istihdam sorununu çözmek için girişimci sayısını artırmak gerektiğine vurgu yaparak, “Kadın ve erkek bir kuşun iki kanadı gibidir. Tek kanatla uçulmaz. Dünya kadın girişimcileri sıralamasında ilk 20 ülke arasında biz de olmalıyız. Kendi başarı hikayenizi anlatın ve genç kızlarımıza umut olun. Onları girişimci olmaya yönlendirin” dedi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İl Başkanlarına proje geliştirmeleri tavsiyesinde bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimcilerin toplumun çimentosu olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu artık ülkelerin girişimci ithal ettiğine dikkat çekerek, ABD Silikon Vadisi'ndeki yabancı kökenli yatırımcıları örnek verdi.

81 ilden gelen kadın girişimcilerin yer aldığı toplantıya katılan TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, kurul olarak yaptıkları çalışmalar ve Gaziantep Sanayi Odası, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, girişimci kadınlara yönelik kurulan Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) hakkında TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a bilgi verdiklerini söyledi.

TOBB KGK'nın en büyük kadın girişimci ağı olduğunu dile getiren Ayşen Ahi, “Kurul olarak Gaziantep'te kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi noktasında çalışmalar yapıyoruz. Girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etme misyonuyla yolumuza devam edeceğiz. Bu açıdan Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi'ne çok büyük önem veriyoruz. Girişimci kadınlarımızla üretim yapmak üzere çalışmaya başladık. Birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.