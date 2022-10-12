Kadın liderler akademisi eğitimi başladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sürekli Eğitim Merkezi(GÜSEM) ile Kent Konseyi Kadın Meclisi İş Birliğinde düzenlenen “Kadın Liderler Akademisi “ sertifika programının açılışı, GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Programın açılışında konuşan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Kent Konseyi Kadın Meclisi ve GÜSEM işbirliğinde organize edilen “Kadın Liderler Akademisi” eğitiminin kadınlar için önemini vurgulayarak, Kadın Meclisi'nin bu önemli işbirliğinde bulunmasından ve 50 kadın lider adayı ile bugün bu salonda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Prof. Dr. Özaydın, “Gün geçtikçe kadınların iş hayatındaki yeri ve önemi artıyor. Kadınlar bir taraftan eş ve annelik rollerini yerine getirmeye çalışırken diğer taraftan da meslek yaşamlarında önemli sorumluluk üstleniyor. Son yıllarda kadınların sadece iş hayatında istihdamının artması değil aynı zamanda lider bir yönetici olarak görev alan kadınların sayısında da ciddi bir artış olduğunu görmekteyiz. Ben de bugünlerde liderlik üzerine bir çalışma hazırlıyorum ve bu çalışmada kendime lider olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek alıyorum, kursiyerlerimize de kendilerine lider olarak Atatürk'ü örnek almalarını öneriyorum” şeklinde konuştu.

GAÜN Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Giritlioğlu, Kadın Lider Akademisi eğitimi için Gaziantep Kadın Meclisi tarafından yapılan mülakat ile titizlikle seçilen lider adaylarının, 140 saatlik eğitimden geçirileceğini ve eğitim sonunda yapılacak sınavı başarı ile tamamlayan katılımcıların sertifika almaya hak kazanacağını belirtti. Ayrıca Prof. Dr. Giritlioğlu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde de bir panel düzenlenerek, eğitimin taçlandırılacağını; panel sonrası düzenlenecek olan sertifika taktim töreni ile eğitimin tamamlanacağını ifade etti.

“Söylemekle olmaz icraatle olur”

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak ise, ‘'Tarihe yolculuk ettiğimizde; Türk milleti diğer milletlerden çok daha farklı. Türkiye Büyük Milleti Meclisi Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ‘yapılan her iyi işin arkasında kadın emeği var' demiştir. Kadını son dönemlerde iş hayatında daha çok görüyoruz. Kadına verilen değer sadece sözlerde kalmamalı icraata da geçmeli, buna örnek olarak Gaziantep Üniversitesinde, üst yönetim kademesinden akademik personeline kadar kadın yöneticileri daha fazla görmekteyiz. Bu durum da bizleri sevindiriyor. Başta Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın olmak üzere emeği geçenlere kadına verdikleri değer için teşekkür ediyorum'' dedi.

“Kadın lider konusunda daha iyi bir noktadayız”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı Abdullah Aksoy ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i bir rol model olarak göstererek, “Fatma Şahin, bir taraftan bir eş, bir anne ve aynı zamanda bir liderdir. Bu konuda geldiğimiz nokta eskiye göre daha iyi. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ederim” diyerek konuşmasına son verdi.

“Çok donanımlı bir eğitim programımız var”

“Kadını toplumun temel taşı olarak kabul ediyoruz” diyerek konuşmasına başlayan Gaziantep Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşe Teymur, Kadın Liderler Akademisi eğitiminin önemine değindi. Ayşe Teymur, “Çok donanımlı, çok fazla içeriği olan bir eğitim programımız var. Sabır ve sebat isteyen bir program. Güzel bir eğitim olmasını diliyorum. Gaziantep Üniversitesi yönetimine, GÜSEM ekibine, eğitimde görev alan tüm akademisyenlere ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Açılış konuşmalarından sonra Doç. Dr. Mehmet Murat tarafından verilen ders ile “Kadın Liderler Akademisi” eğitimine başlanıldı.