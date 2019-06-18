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Kadınlar 1 yıllık eserlerini sergiledi

Şehitkamil Belediyesine bağlı aile merkezleri bünyesinde eğitim gören kursiyerler, bir yıl boyunca yaptıkları el emeği göz nuru eserlerini bulundukları sosyal tesislerde sergilediler.


Antep işi, tel kırma, iğne oyası, resim, rölyef, karakalem ve ahşap boyama alanlarında yapılan eserler, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.


Şehitkamil Belediyesine ait sosyal tesisler bünyesinde eğitim gören kursiyerler, yıl içerisinde yapmış oldukları birbirinden güzel dikiş ve nakış eserlerini görücüye çıkardılar. Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları M. Hayri Özkeçeci, Mehmet Ali Kokmaz, Fatih Ermeydan ve AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, sırasıyla Bülbülzade Hanımlar Lokali Aile Merkezi, Hanımlar Lokali Aile Merkezi, Pirsultan Ali Merkezi ve Özgürlük Aile Merkezlerindeki açılan sergileri gezdi. Serginin açılış kurdelesi kesildikten sonra sergi gezildi. Birbirinden farklı ve güzel eserlerin bulunduğu sergide kadınlar, Antep işi, tel kırma, iğne oyası, resim, rölyef, karakalem ve ahşap boyama alanlarda ürettikleri eserlerini sergilerken, genç kızlar ise bir yıl boyunca büyük emekler vererek yaptıkları çeyiz setlerini sergiye çıkardı.


380 kursiyerimize bu yıl kurs verdik


Bülbülzade Hanımlar Lokali Aile Merkezi Öğretmeni Demet Bodur, “Bugün tesisimizde bir yıllık yapılan çalışmaların sergisini açıyoruz. Tesisimizde renkli Antep işi, tel kırma, rölyef, mefruşat, pastacılık kursu gibi birçok eğitimler sunuyoruz. Toplamda 380 kursiyerimize bu yıl kurs verdik. Kursiyerlerimiz bir yıllık el emeği göz nurlarını sergilemenin mutluluğunu yaşıyorlar. Bizler de onların bu mutluluklarına ortak oluyoruz. Bunun yanı sıra kursiyerlerimiz yaptıkları ürünleri burada pazarlama imkanı buldular. Kursiyerlerimiz burada hem hobi edindiler hem de aile ekonomisine katkıda bulundular. Tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Buradan tüm kursiyerlerimiz adına Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na vermiş oldukları tüm imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


"Eserlerimizi sergilemenin mutluluğunu yaşıyoruz"


Bir yıl boyunca çalıştıkları ürünleri sergilediklerini dile getiren Hülya Sert, “Burada mefruşat ve pastacılık kursuna katıldım. İnanın hayatımızda baya bir boşluk oluşturmuştuk kendimiz açısından. Bu boşluğumuzu doldurduk. Daha önce evde hep ev işiyle uğraşırken, şimdi ise hem ev işimizi yapıyoruz hem de burada dikiş nakış öğrenerek güzel eserler ürettik. Burada yeni arkadaşlıklar edindik, el becerimizi geliştirdik. Aile merkezimizde dikiş nakış öğrenmemiz bile bizler için bir terapi gibi oldu. Bir yıl boyunca büyük emekler vererek hazırladığımız ürünlerimizi sergiye açtık. Sağ olsun hocalarımız bizlerle çok ilgilendi. Bugün de sergimizi açtığımız için çok mutluyuz, eserlerimizi sergilemenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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