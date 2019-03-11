Kadınlar günü GTO'da coşkuyla kutlandı

GTO bünyesinde bulunan ve Türkiye'nin ilk Avrupa Birliği Bilgi Merkezi olma özelliği taşıyan Gaziantep AB Bilgi Merkezi koordinasyonunda, Sunay Akın ve İlhan Şeşen ile “Avrupa'dan Anadolu'ya Kadın Öyküleri” programı 10 Mart Pazar günü GTO'da düzenlendi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen organizasyonda Sunay Akın'ın anlattığı öykülere İlhan Şeşen'in eşsiz şarkıları da eşlik edince ortaya görülmeye değer bir tablo çıktı. Sunay Akın ve İlhan Şeşen'in performansları öncesinde programın açılış konuşmasını gerçekleştiren GTO Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, kadınlar gününü kutlayarak, "Doğumdan ölüme kadar, hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü yürekten kutluyorum" dedi.

Kadınların ekonominin, kalkınmanın daha refah ve mutlu bir yaşamın itici gücü olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleri aslında her şeyi o kadar güzel özetliyor ki toplum olarak sadece bu cümleyi bile içselleştirsek inanın başka hiçbir çabaya ihtiyaç duymayız. Şöyle diyor Atatürk: Kadınlarını geri bırakan toplumlar, geri kalmaya mahkumdur. Kadın, herhangi bir obje ya da bir madde değil, hayattaki her şeyin temsilidir” şeklinde konuştu.

“Kadınlar umut olacaktır”

Konuşmasının devamında kadınlara seslenen Yıldırım, “İşveren olarak, işçi olarak, gönüllü olarak, siyasetçi olarak bir şekilde bu hayata dokunmalısınız. Bunun için önünüzde engeller olduğunu söyleyenleriniz olacaktır, biliyorum. Bu engelleri hep birlikte aşmak zorundayız. Kendi mutluluğumuz için, ülkemizin geleceği için, çocuklarımıza daha güvenli ve refah bir dünya bırakabilmek için hayatın her alanında varlığınızı hissettirin. Kadınların yöneticilik becerilerini, risk alma kabiliyetlerini, duyarlılıklarını, vizyonlarını düşününce ekonomik ve siyasi krizlerin doruğa ulaştığı dünya için kadınlar umut olacaktır" diye konuştu.

Sunay Akın'ın birbirinden farklı, yüreklere dokunan öyküleri ile İlhan Şeşen'in hafızalara kazınan şarkılarıyla yaklaşık iki saat süren program keyifli anlara sahne olurken, program öncesindeki kokteyle katılan misafirler AB Türkiye Delegasyonu tarafından hazırlanan “Türkiye'nin Öncü Kadınları” sergisini gezme fırsatı buldu.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Meclis Başkanı Hilmi Teymur, GTO Yönetim Kurulu, Meclis, Meslek Komite ve Disiplin Kurulu Üyeleri, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve eşlerinin yanı sıra yaklaşık 500 kişi katıldı.