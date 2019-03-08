Kadınlar gününde ‘Şeker hamurundan kurabiyeler'

Sanat Topluluğu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ‘Şeker Hamurundan Kurabiyeler' etkinliği GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Uygulama Mutfağında gerçekleştirildi.

GAÜN 8. Sanat Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Oya Özkanlı, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak adına topluluk öğrencilerimiz bugünün anısına ‘Şeker Hamurlu Kurabiye Atölye' çalışması yaptıklarını dile getirdi. Dr. Öğretim Üyesi Özkanlı,“Kadın bir gün değil her gün hayatımızda yer almaktadır. Kadınların hayatın renkleridir tıpkı bugün yapılan kurabiyeler gibi. Tüm renklerin her zaman canlı kalması dileklerimle tüm kadınlarımızın bu güzel günü kutlu ve daim olsun” dedi.

Dünya kadınlar günü için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyleyen 8.Sanat Topluluk Başkanı Bilge Uyan, “Bizlerin bu gelecek mücadelesi ve özgürlüğü için imkan sunan tüm emektar kadınlara, güzel ülkemizde bizlerin özgürlüğü için önemli adımları atmış Ulu Önder M.Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, Üniversitemizde biz kadınlara hak ettiği değeri sunan Rektörümüz Prof. Dr. Ali Gür'e teşekkür ediyor, kadınlar günümüzü kutluyorum” diye konuştu.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Uygulama Mutfağında yapılan kurabiyeler GAÜN'de çalışan ve okuyan kadınlara topluluk üyeleri tarafından dağıtılacak.