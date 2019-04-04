Kadınlar Hokey Türkiye Süper Ligi dolu dizgin devam ediyor

Gaziantep'te 2 Nisan tarihinde başlayan Türkiye Hokey Federasyonu Açık Alan Kadınlar Süper Ligi birinci etabında, ilk iki günde yoğun yağmura rağmen maçlar büyük çekişmelere sahne oldu. Gaziantep'in ev sahipliğinde yeni hokey tesislerinde gerçekleştirilen lig maçlarına vatandaşlar da büyük ilgi gösteriyor.

Gaziantep'in ev sahipliğinde, yeni hokey tesislerinde düzenlenen, Türkiye Hokey Federasyonu (THF) Açık Alan Kadınlar Süper Ligi müsabakaları kıyasıya devam ediyor. Sekiz takımın yarıştığı maçlar yoğun yağmura rağmen devam ederken takımların yüksek performansı dikkatleri çekti. THF Açık Alan Erkekler Süper Liginin ardından Kadınlar Süper Liginin de Gaziantep'te oynanmakta olduğunu ifade eden Federasyon Başkanı Sadık Karakan yağmura rağmen ligin büyük bir mücadele içerisinde geçtiğini söyledi. Yapımı yeni tamamlanan tesislerde bulunan eksiklerinin acilen giderilmesini isteyen Karakan, hokey tesislerinin spor kenti Gaziantep açısından lokomotif görevini göreceğini de belirterek, yetkililere çağrı yaptı.

"Eksiklerimizin giderilmesi gerek"

Karakan yaptığı değerlendirmede, “Erkekler Süper Ligi'nin ardından Kadınlar Süper Ligini de Gaziantep'te gerçekleştiriyoruz. Yapımı tamamlanan açık alan sahasının bir an önce eksiklerinin giderilmesi için Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün gerekli çalışmaları yapmasını bekliyoruz. Bu saha Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hokey sporunun gelişmesi için önemli rol oynayacaktır. Gaziantep'in spor kenti olabilmesinde bu tesisler lokomotif görevi görecektir. THF Türkiye Açık Alan Kadınlar Süper Ligi ilk etabının başarıyla geçmesini temenni ediyor, ligdeki bütün takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi. Lig'de iki günün sonunda alınan sonuçlar şu şekilde:

Birinci gün sonuçları:

Bolu Belediye SK: 8 - Kırıkkale GSK: 1

Polisgücü SK: 11 - Haydarpaşa Spor Kulübü:0

Doruk SK: 4 - Muğla Ege Yıldızları: 0

Nizip HEM Spor Kulübü: 4 - İzmir Buca HEGSK: 1

İkinci gün sonuçları:

Muğla Ege Yıldızları SK: 2 - Haydarpaşa SK: 1

Gaziantep Polisgücü SK: 8 - Kırıkkale GSK: 0

Bolu Belediye Spor Kulübü: 3 - İzmir Buca HEGSK: 0

Nizip Halk Eğitim Spor Kulübü: 2 - Gaziantep Doruk: 2

Ligde bugün oynanacak maçlarla ligin ilk etabına devam edilecek. İlk etap maçları ise 8 Nisan tarihinde oynanacak mücadeleler sonunda tamamlanmış olacak.