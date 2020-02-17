Başta Ordoğu ve Avrupa ülekelerinden olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde yaşayan, güzel ve fit görünmek isteyen kadınlar Jennifer Lopez'e benzemek için yarışıyor. Plastik ve Estetik Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Bayramoğlu, ellerinde Jennifer Lopez fotoğrafı ile gelen kadınların başarılı ameliyatlarla istedikleri fit ve güzel görüntüye kavuşturduklarını kaydetti.

Dünyanın farklı bölgelerinden birçok kişinin kapısını çaldığı Op. Dr. Ömer Berberoğlu, hastalarını arzu ettiği görünüme kavuşturuyor. Uzun yıllardır Gaziantep'te görev yapan Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Berberoğluna, Türkiye'nin farklı şehirlerinin yanı sıra Ortadoğu ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın bir çok yerinden kadınların Jennifer Lopez'e benzemek için estetik operasyonu yaptırdığını kaydetti. Jennifer Lopez gibi çekici olmak için onun fotoğrafları ile beraber geldiğini belirten Berberoğlu, kadınların başarılı operasyonlarla vücutlarının arzu ettikleri biçimde şekillendirmenin mutluluğunu yaşadığını da kaydetti. Berberoğlu, "Günümüzde görsellik çok ön planda tutulduğu için estetik ameliyatlar da çok tercih ediliyor Güzel görünmek hayatı basitleştiriyor,olduğu görünümden memnun olmayan veya hayatına renk katmak isteyen insanlar, ünlülere benzemek için bize geliyorlar. Bunlar bayan ve erkek fark etmiyor, insanlar kendilerini hayran olduğu ünlülere benzetmeye çalışıyorlar. Özellikle kadınlar Jennifer Lopez fotoğrafları ile geliyor. Ama artık zamanımızda estetik ameliyatlar sadece kadınlara özgü bir olgu değil, erkekler de en az kadınlar kadar ameliyat masasına yatmaya başladı. Estetik ameliyatları dünyanın bütün ülkelerinde yükselen bir akım haline geldi. Çünkü daha hoş ve güzel görünmek insanoğlunun en büyük isteği" dedi.

Berberoğlu, estetik ameliyatlarının insanları mutlu ettiğini de sözlerine ekleyerek, "Estetik operasyonlar, insanları sadece mutlu etmiyor, sosyal ve iş başarılarını artırıyor. İnsanların kendilerine güvenini pekiştirdiği yapılan araştırmalarla da kanıtlanmış bir durum. Estetik yaptırmak, hayata bakışınızı bile güzelleştirebilir. Daha önce sahip olmadığınız bir öz güven sağlar. Güzelleşmek, fit bir vücuda sahip olmak sizi İyi hissetmenizi sağlıyorsa kendiniz için bir şey yapmak için hiçbir zaman çok yaşlı değilsiniz" diye konuştu,