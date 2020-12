Kadınlarda menopoza dikkat

Dr. Sedat Baylar, kadınlarda 45 yaş sonrasında başlayan menopoz ile ilgili bilgiler vererek, uyarılarda bulundu.

Dr. Sedat Baylar, kadınlarda 45 yaşından sonra başlayan ve cinsel olgunluk döneminin sona ermesinden sonraki dönem ile ilgili uyarılarda bulundu. Klimakterium dönemi adı olarak verilen süreç ile menopoz döneminin ayrı kavramlar olduğunu da vurgulayan Baylar, klimakterium dönemi içinde kadının son adetini gördükten sonra seniuma yani yaşlılığa kadar uzanan sürece ise menopoz denildiğini ifade etti. Baylar bu süreçte yapılması gerekenleri ise, "Menopoz dönemindeki hastaya 'ortada bir hastalığının olmadığının, kısa bir süre sonra bu eksiklik belirtilerinin geçeceği' hekim tarafından detaylı şekilde anlatılmalı, hastanın yaşayış tarzı belli bir şekilde düzenlenmelidir. Kişilerin aşırı gıda alımı önlenmeli, yağdan fakir olan yiyeceklere bilhassa sebze ve meyvenin bol tüketilmesi gerektiği hastaya hatırlatılmalıdır. Menopoz süresince, evde kapalı ortamda kalınmamalı, açık havada gezintiler yapılmalı, her akşam yatmadan, ılık bir duş ve akabinde ise 1 dakikalık soğuk duş alınması kadının sinir sistemi üzerine olumlu etki eden bir unsurdur. Bu dönemdeki eksiklik belirtilerinin fazlalığında ise hormonal tedavilere başvurulmaktadır. Erken menopoz döneminde anormal kanamalar görülebilir bu genellikle fonksiyon bozukluğu veya organik menşeli olabilir. Geç menopozda ise beyin-sinir sisteminin; yumurtalık hormonlarının azalmasına artık alışmış olduğu dönemdir. 1 ile 5 yıl devam eder. Bu dönemde organik hastalıklar görülür. Bunlar ise genel olarak, iç ve dış genital organlarda gerileme, rahimde küçülme, mukozada atrofi, sarkmalar (rahim, idrar torbası barsak fıtığı), mesane şikayetleri, vulvada kaşıntı, meme gevşemesi ve sarkması, saç dökülmesi, sakal tarzı tüylenme olarak karşımıza çıkar. Osteoporoz ise, son adetten 5 ile 10 sene sonra belirir ve kemik dansitometresi ile araştırılabilir" dedi.

Baylar hastalığın tedavisini ise şöyle anlattı:

"Tedavide androjenler ve östrojenler kullanılır. Menopozdan önceki devrede, yumurtalıklar artık eski çalışma güçlerini kaybederler. Yumurtlama her an biraz daha gerileme gösterir. Artık her ay hormon salınımındaki siklus (adet döngüsü) düzeni bozulmuştur. Östrojen ve progesteron üretimi azaldığı için kandaki düzeyleri de her an biraz daha azalır ve böylece kadınlarda seyrek adet görme, sık adet görme, aşırı kanama ve kanama azlığı şeklinde belirtiler meydana gelir. Bu durum normal kabul edilse de uzun dönem devam eden kanamalar olduğunda tanısal kürtaj gerekebilir. Hastalarda ayrıca vücutta ve başta ateş basmaları, baş ağrısı, kulak çınlaması, kalp çarpıntısı, gözler önünde uçuşmalar, nefes darlığı, parmak uçlarında karıncalanma ve uyuşma, terleme, baş dönmesi şeklinde menopoz belirtileri saptanabilir. Psişik belirtiler ise; çabuk kızma, olaylara karşı aşırı titizlik, hafıza zayıflaması, depresyon, bitkinlik, uykusuzluk durumlarında hastaların kadın doğum uzmanına mutlaka danışılması gerekmektedir"