Kadınların el emekleri görücüye çıktı

5 merkezde hazırlanan sergilerin açılışını Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, eşi Seval Fadıloğlu ile birlikte yaptı.

Bülbülzade, Aile Merkezi, Hanımlar Lokali Aile Merkezi, Pir Sultan Aile Merkezi, Kayaönü Aile Merkezi, Selimiye 2 Aile Merkezi'nde düzenlenen sergi açılışına; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, eşi Seval Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Şehitkamil Halk Eğitim Müdürü İbrahim Halil Berk, AK Parti Şehitkamil Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, kursiyerler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren 27 aile merkezinden yararlanan toplam 3 bin 870 kadın, 23 farklı branşta eğitim gördü. Kadınlar, aldıkları eğitimler neticesinde ürettikleri binlerce eserden seçtikleri ürünleri kendi aile merkezlerinde görücüye çıkardı.

Hanım kardeşlerimizin mutluluğu bizi ziyadesiyle mutlu ediyor

Açılış öncesi katılımcılara hitap eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi: “Aile merkezlerimizin sene sonu etkinliklerinde beraberiz. Ben öncelikle tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Tabii birlikte çalışınca neler yapılabileceğini hep birlikte görüyoruz. Bizim buradaki asıl amacımız, hanımefendi kardeşlerimizin buralara gelip sosyalleşmesini sağlamak, ailelerin bütçelerine katkı sağlamak. Kursiyerlerimizin buradan öğrendikleriyle kendi ihtiyaçlarını karşılamalarını, daha sonra da satacakları ürünlerden gelir elde ederek aile bütçesine destek olmalarını sağlamak istiyoruz. Tabii bugün gezmiş olduğum yerlerde ziyadesiyle mutlu oldum. Hanım kardeşlerimiz çok nitelikli satışlar yapıyor. Bunun devamından yana tavır koyuyoruz. Tabii yalnızca burada satılacak ürünler değil, diğer tarafta kara kalem resimden diksiyon dersine kadar, hitabet dersine kadar etkinliklerimiz var. Elimizdeki bütün yapıları değerlendirmek adına burada hocalarımızla birlikte bizim arkadaşlarımız emek veriyorlar. Bunun neticesinde hanım kardeşlerimizin mutluluğu bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Ben, bu başarılı dönemin ürünlerinden dolayı tüm hanım kardeşlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki safhada hanım kardeşlerimiz aile bütçelerine daha fazla katkı sağlarlar. Tekrar tekrar hem Halk Eğitim Merkezimize hem de hocalarımıza teşekkür ediyorum.”

Konuşmanın ardından açılışı yapılan sergi gezildi.