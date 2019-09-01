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Kadınların geçim kaynağı "kırmızı altın"

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde biber hasadının başlaması ile birlikte kadınlar, "kırmızı altın" diye tabir edilen kırmızı biber ile ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biber hasadının başlaması ile birlikte kadınlar, "kırmızı altın" diye tabir edilen kırmızı biber ile ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.


Kırmızı acı biberi ile ün yapan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biber hasadı başladı. Acı biberden para kazanan kadınlar ise, biberlerin kilosunu 40 kuruştan temizliyor. Toplanan ve brandaların üzerine dökülen binlerce kilo biberi temizlemek için sabah ezanı ile mesaiye başlayan kadınlar, biberleri temizleyip ayıklıyorlar. Sadece yemek ve çay molası veren aileler, birkaç saat uyku ile günlerce biber temizliyor. Ailelerden bazıları oğlu, gelini ve torunları ile birlikte çalışarak ciddi gelire kavuşuyor.


Biberleri temizleyen Sevim alı işçi, sabah saat 10.00'da biber temizlemeye başladığını belirterek, "Gece saat 22.00'e kadar yaklaşık 100 kilo biber temizliyoruz. Okullar açılıyor, iki tane çocuğumu okutuyorum. Okumalarında yaptığım bu işte gelir sağlıyorum. Haftalık 200 TL kazanıyorum" dedi.


Biber çavuşu Mesut Ünlü ise, "Henüz kaymakamlık bu yılki fiyatı belirlemedi ancak ben 40 kuruşa çektiriyorum. Bu yıl da henüz fiyatlar belli değil. Ancak ürünü tarlada bırakacak durumda değiliz. Bu nedenle biberin çöpünü temizlemede bize yardımcı olan vatandaşlara kiloda 40 kuruş olarak destek parası belirledik" diye konuştu.


Günlük 5 ya da 6 ton biber çöpünün temizlendiğini belirten Ünlü, bu yılki biber hasadının geçen yıllara oranla daha verimli olduğunu, 150 işçinin bu işten gelir sağladığını ifade etti.

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