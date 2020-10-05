Kadoil'den motosiklet sporlarına destek

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi son dönemlerde Gaziantep'te de yaygınlaşan motosiklet sporuna Kadoil'den büyük destek geldi. 2019'da kurulan Uzi Motor Grup etkinlikleriyle Gaziantep'te dikkat çekerken Kadoil motosiklet sporuna büyük destek vererek etkinliklerine sponsor oldu.

Farklı sektörlerdeki yatırımlarıyla ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan Kadooğlu Holding sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumun bütün kesimlerini kucaklarken eğitimden kültür sanata ve spora birçok alanlarda ağırlığını hissettirmeye devam ediyor. Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kadoil Petrol motosiklet sporlarına sponsor olarak Uzi Motor Grub'un Gaziantep'te ki etkinliklerini destek veriyor. Ülke genelinde akaryakıt istasyonları yapılama ağını hızla geliştiren Kadoil motosiklet sporlarına verdiği destekle de sporseverlerin büyük takdirini kazandı.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Veli Kadooğlu Gaziantep'te motosiklet sporlarının son zamanlarda hızla geliştiğini ve gençler arasında yaygınlaştığını ifade ederek “Kadoil önemli bir sosyal sorumluluk projesini yerine getirerek Uzi Motor Grubun etkinliklerine sponsor olmuş ve grubun etkinliklerde kullanacağı yakıtı karşılarken grup üyelerine de belirli bir oranda yakıt indirimi uygulayacaktır. Motor sporuyla ilgilenen sporcularımıza ve motosiklet severlere destek vererek bu sporun gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

“Motosiklet sporlarını Gaziantep'te geliştireceğiz”

Kadoil'in kendilerine önemli bir destek verdiğini ifade eden Uzi Motor Grup Başkanı Faruk Doğala ve Başkan Yardımcısı Ökkeş Güneş Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Veli Kadooğlu'na teşekkür ederek motosiklet sporlarının Gaziantep'te gelişmesi için büyük çaba gösterdiklerini, motosiklet severleri bir araya getirerek hafta sonları çeşitli etkinliklere imza attıklarını, önümüzdeki süreçte motosiklet sporlarının Gaziantep'te etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışmaları yürüttüklerini sözlerine eklediler. Düzenlenen etkinliğe Adıyaman'dan FSM Motosiklet gurubu da destek vermek için Gaziantep'e gelerek etkinliklere katıldı. Adıyaman FSM Motosiklet gurubu Başkanı Sait Doğan'da Gaziantep'te böylesine güzel bir etkinlikle yer almanın kendileri için önemli olduğunu ifade ederek Kadoil'e ve Uzi Motor Grubuna teşekkür ederek önümüzdeki süreçte iki kent arasında ki iş birliğinin artarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.