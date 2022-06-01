Kadooğlu Holding'in İSO 500 gururu

Kadooğlu Yağ, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2021" sıralamasında 209. sıraya yükseldi. Pandreminin bütün olumsuzluklarına rağmen üretimden istihdamdan ve ihracattan vazgeçmeyerek var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Kadooğlu ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye'nin ve Gaziantep'in en modern yağ üretim tesislerine sahip olan Kadooğlu Yağ, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen " Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2021" sıralamasında rekor bir yükselişle 221. sıradaki yerini 2021 verilerine göre 209. sıraya yükseltti. Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Kadooğlu, son iki yılda yaşanan bütün zorluklara rağmen üretimden taviz vermeden yatırımlarını sürdürdüklerini ifade ederek “Global dünyada yaşanan sorunların tamamının yaşandığı ülkemizde bizler ülke kalkınmasına her zaman olduğu gibi destek vermek, üretimimizi arttırarak yatırımlarımızı sürdürdük. 2021 yılı pandeminin en zorlu yılı olarak karşımıza çıkarken gıda sektöründe yaşanan uluslararası krizler, lojistik sorunlar ve bir çok ülkedeki kapanmayla kaynaklı problemler elbette tüm sektörlerimizi etkiledi. Bizler krizleri aşma konusunda gerçekten büyük deneyimler kazandık. Elbette bu süreçte üretimimize ara vermeden dünya pazarlarındaki yerimizi koruyarak yeni pazarlara yöneldik. Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2021" sıralamasında ki yerimiz büyük emeklerin, çabaların ve özverilerin sonucudur. Bu başarıları yakalamakta büyük emekleri bulunan mesai arkadaşlarımız başta olmak üzere bizlere inanan, güvenen ve ürünlerimizi tercih eden gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki tüketicilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

''Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyümeye devam edeceğiz''

Kadooğlu sektörlerinde liderliği hedeflediklerini ifade ederek 2021 verilerine bakıldığında gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarlarda şirket olarak büyüme süreçlerinin hızlandığını belirterek "Türkiye'de iç pazar payımızın arttırılması yönünde ciddi çalışmalarımız sürüyor. Yeni yapılanmamızın olumlu dönüşlerini alıyoruz. Yurt içi bayi ağımızı geliştirdik. Hanımların yemeklerde Bizce Yağ ve margarin tercihi hızla artarken, 2021 yılı içerisinde 70'in üzerinde ülkeye yönelik gerçekleştirdiğimiz ihracatımızın 2022 yılında daha fazla ülkeye arttırma çabası içerisindeyiz. Ürettiğimiz ürünlerimize ve markalarımıza yoğun ilgi olduğunu son olarak Dubai'de katıldığımız fuarda da gördük. Ortadoğu ülkelerindeki tüketim oranımız bir hayli yüksek. Hedef ülkeler arasında AB ülkeleri, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri yer almaktadır. Kadooğlu Yağ ait modern tesislerimizde ayçiçek yağı, mısır yağı ve margarin üretimi gerçekleştirmekte olup, günlük üretim kapasitemiz 600 ton, aylık üretim kapasitemiz ise 18 bin tondur" diye konuştu.