Kadooğlu'ndan Başkan Erdoğan'a tam destek

Partisinin ilçe belediye başkan adaylarını açıklamak amacıyla Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Doğu ve Güneydoğu Hemşehri Dernekleri Platformu Başkanı ve Kadooğlu Holding Onursal Başkanı Cemal Kadooğlu ve binlerce platform üyesi sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan'a coşkulu karşılama

Gaziantep'e gelen AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havaalanından Şahinbey Karataş Spor Salonu'na geçti. Doğu ve Güneydoğu Hemşehri Dernekleri Platformu Başkanı ve Kadooğlu Holding Onursal Başkanı Cemal Kadooğlu'nun organizasyonu ile Karataş'daki Kadooğlu Petrol'de bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde taşıdıkları pankartlarla Şahinbey Karataş Spor Salonu'na kadar yürüyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi ve destek gösterisinde bulundular.

İstikrar devam etmeli

Doğu ve Güneydoğu Hemşehri Dernekleri Platformu Başkanı Cemal Kadooğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgi ve desteklerini iletmek için bir araya geldiklerini belirterek, güçlü bir Türkiye için istikrarın devamını istediklerini söyledi. Platform Başkanı Cemal Kadooğlu, "Erdoğan'a desteğimiz tam Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Gaziantep'te karşılamaktan büyük mutluluk duyduk Türkiye AK Parti hükumetleri döneminde başta ekonomi olmak üzere, istikrarda, huzur ve güven ortamının tesis edilmesinde ve dış ilişkilerde çok başarılı politikalar uyguladı. Ülkemizin dünyadaki itibarı da milli gelirimiz de arttı. Doğu ve Güneydoğu Hemşehri Dernekleri olarak, istikrar ve güven ortamının devamını istiyoruz. Bu nedenle de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a desteğimiz tamdır. Yerel seçimlerde Cumhur İttifakına tam destek vereceğiz. Ülkemiz bölgenin en güçlü ve dünyanın sayılı ülkeleri arasında ki yerini korumalı ve her geçen gün gelişimini sürdürmelidir. Bölgesinin istikrarı haline gelen Türkiye'nin yerel kalkınmada başlattığı atılımların sürmesi için Cumhur ittifakını destekliyoruz" DİYE KONUŞTU.

Türkiye güçlü bir ülkedir

Doğu ve Güneydoğu Hemşehri Dernekleri Platformu Başkanı Kadooğlu, Doğu ve Güneydoğu kökenli vatandaşların Gaziantep nüfusunun önemli bir kesimini oluşturduklarını belirterek, "Bizler Doğu ve Güneydoğu kökenli sanayici ve işadamları olarak, ülkemizin her alanda güçlü olmasının güçlü bir ekonomiden geçtiğini düşünüyoruz. Bu nedenle de ülkemiz için çalışmaya, yatırım yapmaya, istihdam oluşturmaya ve üretmeye var gücümüzle devam edeceğiz. Türkiye'ye güveniyoruz. Son zamanlarda dış kaynaklı müdahaleler nedeniyle ekonomide yaşanan sıkıntılar büyük ölçüde atlatılmıştır. Türkiye güçlü bir ülkedir. Kimsenin karamsarlık yaşamasına gerek yoktur. Ülkemizin geleceği daha da aydınlık olacaktır" şeklinde açıklamada bulundu.