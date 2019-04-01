Kahraman gazi tekerlekli sandalyeyle oyunu kullandı

Şırnak'ta sokağa hendek ve barikatların kapatılması için yapılan operasyonda gazi olan 35 yaşındaki kahraman Özel Harekat Polisi İbrahim Aslanoğlu, Memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde tekerlekli sandalyeyle oyunu kullandı.

Doğu görevini bitirdikten sonra Kilis'e tayini çıkan kahraman polis Aslanoğlu, gönüllü olarak güneydoğudaki hendek ve barikatların kapatılması, teröristlerin temizlenmesi için yapılan operasyonlara katılmak için Şırnak'a gitti. Burada ilçelerin temizlenmesi için yapılan operasyonlara katılan Aslanoğlu, Şırnak kent merkezindeki operasyonda ağır yaralandı. Aslanoğlu, yaklaşık 2 ay GATA'da tedavi gördükten sonra fizik tedavisine başladı. 31 Mart seçimlerinde ülkenin bekası için oy kullanmak istediğini ifade eden Aslanoğlu, Gaziantep'in Nizip ilçesinde oyunu kullandı.

“Gönüllü olarak gittim”

Kahraman polis Aslanoğlu Gönüllü olarak operasyonlara gittiğini söyleyerek, “Doğu görevim bittikten sonra Kilis ilinde göreve başladım. Basından takip ettiğim güneydoğudaki olaylarda şehit haberlerinin ve operasyonların artması üzerine dilekçe vererek gönüllü olarak operasyonlara katıldım. Çünkü devletimizin bekası bizim hayatımızda önce gelir şuuru ile eğitim aldım. Ve operasyonlarda tim olarak görev aldım. 6 ay boyunca Çukur Hendek operasyonlarında görev yaptım” dedi.

“Operasyonda ağır yaralandım”

Bir çok başarılı operasyonların ardından Şırnak'ta yaralandığını söyleyen Aslanoğlu, “Cizre'de üzerime 4 atış aldım, mermiler, çelik plaka ve şarjörlerde kaldı, yara almadan kurtuldum. Bütün her şeye rağmen operasyonlara devam ettim. Nihayetinde Cizre operasyonu biterek İdil operasyonuna başladık. Kısa bir süre sonra başarılı bir şekilde İdil operasyonunu da bitirdik ve sonra Şırnak operasyonuna başladık. Yine başarılı bir şekilde ilerlerken 29 Nisan 2016 Cuma günü operasyonun çoğu bitmiş sonlarına gelmişken, bir bina aramasında indiğim bodrum katından aramayı tamamladıktan sonra binayı terk ederken başka alanda çıkan çatışmada yaralandım. Ve sonra yaralanmanın etkisi ile acılarım dinsin diye İhlas suresini okumaya başladım. Etrafımdaki arkadaşlar: “İbrahim abi iyi misin, Ses ver” diye bağırmaya başladılar. Daha sonra beni zırhlı araca götürdüler ve orada kompozit başlığı çıkarttım. Fakat şuurum tam anlamıyla yerinde değildi. İlk müdahale Şırnak Askeri Hastanesinde yapıldı ve mermi parçalandığı için tam anlamıyla çıkartılamadı. Çünkü mermi vücudumda dağılmıştı. Daha sonra Şırnak'taki askeri helikopter ile GATA'ya gönderildim ve gönderilirken, “Ümit yok!” denildi. GATA'da anestezi yoğun bakımdayken adının Doktor Oğuz olduğunu söyleyen biri beni uyandırarak, Şırnak'taki görevde vurulduğumu anlattı. Ben ise bunların bir rüya olduğunu söyledim. O ise tebessüm ederek bunların gerçek olduğunu söyledi. Doktor Oğuz bana: “İçinde bulunduğun duruma düşecek ne vardı” diye sorduğunda "Vatan toprağı mukaddestir hocam " dedim. Sanırım bundan çok duygulandı ve: “Aferin aslanım. Senin gibi yiğitler olduğu sürece bu vatan bölünmez” diyerek dışarı çıktı.

"Halen fizik tedavi görüyorum"

Halen fizik tedavisi aldığını ifade eden Aslanoğlu, "2 ay GATA'da tedavi gördüm. Daha sonra GATA'ya bağlı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavime devam ettim. Tedavilerim devam ederken toplamda 5 ameliyat geçirdim. Şuan halen Ankara'da fizik tedavi görmekteyim. Ezan ve Bayrak uğruna akan kanımız helal olsun” diye konuştu.