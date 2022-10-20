Kahramanların ayak bastığı topraklar şehitliğe bırakıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziantep Kulübü, Turizm Derneği ve Anadolu Arkeoloji Derneği katkılarıyla yürüttüğü “Gaziantep Savunması Kahramanlarının Ayak İzinden Projesi” ile Kurtuluş Savaşı'nda Gaziantepli kahramanların mücadele ettiği cephelerden alınan topraklar, Şehitler Abidesi'ndeki şehitliğe törenle yerleştirildi.

Projede, Gazi şehirli kahramanların Kurtuluş Savaşı'nda savaştığı cepheler ve bölgelerden alınan topraklar, Fransızların işgal ettikleri bölgelerden çekilmesini garantileyen ve 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Antlaşması'nın yıl dönümünde şehitliğe yapılan törenle bırakıldı.

Başkan Vekili Mehmet Berk, Antep Savunmasında halkın Fransızların yanı sıra açlığa karşı da mücadele verdiğini dile getirerek, “Onlar istese burada kalabilirdi. Huruç Hareketiyle kahramanlarımız devletin ve milletinin bağımsızlığı için gerekli mücadeleye atılmışlar ve yurdun her yerinde şehitler verdiler. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

''Antep savunması demek Türk Kurtuluş Savaşı demek''

Sıtkı Severoğlu törende yaptığı konuşmada, Antep Savunmasının sürdüğü 1921 yılının 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gece yapılan “Huruç Harekatı”yla yüzlerce Antepli kahramanın, Kurtuluş Savaşı'nda mücadele vermek için şehrin dışına çıkarak 2. Kolorduya katıldığını anımsattı. Gaziantep Kulübü ve Panorama 25 Aralık Müzesi Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu da projenin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in verdiği desteklerle yürütüldüğünü belirterek, şöyle konuştu: “Bugüne kadar bu insanları yeteri kadar anmadık. Biz bu kahramanların izini sürdük ve ayak bastıkları savaştıkları yerlere gittik. İzmir'de Yüzbaşı Şerafettin, Türk Bayrağı'nı diktiği sırada o alanda Antepli süvariler vardı. Antep Savunması demek Türk Kurtuluş Savaşı demek. Türk Kurtuluş Savaşı demek Antep demek. Biz Antep'i savunurken Anadolu'nun her yerinden insanlarla birlikte bu kenti savunduk. Bu bölge çevre illerle bir bütün. Gaziantep demek Sakarya, Afyon, Dumlupınar demek. Biz gazilerimizin, şehirlerimizin ayak izini takip ettiğimizde bu bilgiye ulaşıyoruz. Türkiye'nin birliği ve beraberliği açısından bu konuya sahip çıkmak önemli. 22 ayrı bölgeden aldığımız toprakları bakır kaplar içerisinde şehitliğimize bırakacağız. Sonunda biz bu insanlar anılsın istiyoruz.”

Konuşmaların ardından Başkan Vekili Mehmet Berk, Sıtkı Severoğlu, Türk Tarih Kurumu Üyesi Dr. Selim Erdoğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları ile protokol üyeleri, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik cephelerinden olan Kocatepe, Mangal Dağı, Kocapınar ve Zafer Tepe'nin de aralarında bulunduğu 22 bölgeden ve şehitlikten alınan toprakları bakır kaplar içinde Gaziantep Çınarlı Şehitliği'ne bıraktı.

Programın sonunda şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.