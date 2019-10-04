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Kalbi duran lise öğrencisi öldü

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde evinde aniden kalbi duran 15 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde evinde aniden kalbi duran 15 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Nurdağı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşlı ninesi ile birlikte kalan 15 yaşındaki Hasan Miraç Erat evinde aniden rahatsızlandı. Ninesinin durumu bildirdiği komşularının olay yerine çağırdığı 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Yapılan ilk kontrollerde kalbi durduğu belirlenen lise öğrencisinin kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Nurdağı Şehit Mustafa Altan Çok Programlı Lisesi 9-A sınıfında eğitim gören Hasan Miraç'ın ölüm haberi sınıf arkadaşlarını üzüntüye boğdu. Hasan Miraç'ın oturduğu sıra boş kalırken, arkadaşları derse gelmeyen Hasan Miraç'ın yerine sıraya çiçek koydu.


Hasan Miraç'ın bir yıl önce annesinin hastalığı nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Lise öğrencisinin cenazesi, yapılan otopsinin ardından Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Kömürler Mahallesi mezarlığına defnedildi.

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