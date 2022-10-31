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Kaldırım taşlarını çalan şüpheliler suçüstü yakalandı

Gaziantep’te 2 şüpheli şahıs, kaldırım yapımında kullanılan parke taşlarını çalmak için araçlarına yükledikleri esnada suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te 2 şüpheli şahıs, kaldırım yapımında kullanılan parke taşlarını çalmak için araçlarına yükledikleri esnada suçüstü yakalandı. Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri, 2 şüpheli şahsın Burak Mahallesi'nde kaldırım yapımında kullanılan parke taşlarını çaldıklarını tespit etti. Bekçiler tarafından takibe alınan Y.C.A. ve E.P. isimli şüpheli şahıslar, araçlarının bagaj kısmına kaldırım yapımında kullanılan parke taşlarını yükledikleri esnada suçüstü yakalandı.


Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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