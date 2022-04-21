Kale çevresindeki kebapçılara fiyat denetimi

Gaziantep'in tarihi ve kültürel adreslerinden en önemlileri arasında yer alan Kalealtı mevkiindeki kebapçılara Ramazan ayı nedeniyle fiyat ve hijyen denetimi yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayı boyunca özellikle iftar ve sahur vakitlerinde yoğunluk yaşanan tarihi Gaziantep Kalesi çevresindeki gıda işletmelerine denetimlerini sıklaştırdı.

Ramazanda vatandaşların uğrak noktası olan ve bu yıl Büyükşehir Belediyesince yürütülen ramazan etkinliklerinin merkezi konumundaki Kalealtı olarak adlandırılan bölgedeki ciğerci, kebapçı gibi gıda hizmeti veren iş yerlerine Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Gaziantep İl Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Başta hijyen ve kullanılan etlerin durumu, tazeliği, gıda güvenliği noktasında incelemelerde bulunan ekipler, fiyat ve oturma düzeni gibi tüketicinin hizmet alma kalitesini korumak amacıyla da kontroller gerçekleştirdi.

Rutin denetimlerin haricinde dönemsel yoğunluk yaşanan yerlerde özel denetimlerle çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri, mevzuata uymayan iş yerleri hakkında ceza ve yasal işlemleri başlattı. Denetimlerle hem esnafın kazancını korumak hem de tüketicinin sürdürülebilir kalitede hizmet alabilmesinin sağlanması hedefleniyor.