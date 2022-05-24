Kalp hastası Iraklı bebek Gaziantep'te sağlığına kavuştu

Doğuştan kalp hastalığı bulunan Iraklı 3 aylık Joori bebek, Liv Hospital Gaziantep'te gerçekleştirilen açık kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Irak'ta doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan Joori Bayar bebek, teşhisin ardından ülkelerinde yeterli tedavi imkânı bulamayınca doktorların yönlendirmesiyle ailesi tarafından Liv Hospital Gaziantep'e getirildi.

Liv Hospital Gaziantep Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nden Uzm. Dr. Hüseyin Yıldız ve Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Op. Dr. Mustafa Kürklüoğlu bebeğe detaylı bir şekilde fiziki muayene ve kalp ekokardiyografi yaptıktan sonra ciddi bir kalp hastalığı olduğunu tespit etti.

“Bebeğin kalbinin alt odaları arasında büyük bir delik tespit ettik”

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Op. Dr. Mustafa Kürklüoğlu, “Bebeğin kalbinin alt odaları arasında büyük bir delik, kalbin üst odaları arasında iki adet delik olduğunu, ayrıca kalbin sağ ve sol odaları arasında olması gereken iki adet kapaklar yerine tek bir kapak olduğunu tespit ettik” dedi.

“Ciddi kalp yetmezliği mevcut”

Uzm. Dr. Hüseyin Yıldız, mevcut kalp problemleri nedeniyle bebekte ciddi kalp yetmezliği ve akciğer tansiyon yüksekliği tespit ettiklerini belirterek kalp hastalığı nedeniyle gelişme geriliğinin de olduğunu söyledi.

“Ameliyat başarılı oldu”

Joori bebeği Uzm. Dr. Hüseyin Yıldız ile birlikte değerlendirdiklerini söyleyen Op. Dr. Mustafa Kürklüoğlu, “Yapılan değerlendirmeler sonucunda bebeğin mevcut kalp hastalığı nedeniyle vakit kaybetmeden ameliyat olması gerektiğine karar verdik. Gerekli ön hazırlıklar ve tahliller yapıldıktan sonra bebeği açık kalp ameliyatına aldık. Ameliyatta kalbin içinde olan tüm delikleri kapattık, mevcut tek kapağı bölerek iki kapak şeklinde olmasını sağladık. Ameliyat sonrası yaptığımız ekokardiyografide ameliyatın başarılı olduğunu, bebeğin sağlıklı bir kalbe sahip olduğunu gördük. Aileye merkezimizi tercih etmeleri ve bize güvenmeleri nedeniyle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bebeği şifa ile taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Uzm. Dr. Hüseyin Yıldız, “Ameliyat sonrası bebeği yoğun bakım ünitesine aldık, belli bir süre uyutarak solunum cihazına bağlı şekilde takip ettik. Yoğun ve zorlu geçen yoğun bakım sürecinden sonra genel durumu düzelen bebeğimizi uyandırarak solunum cihazından ayırdık ve daha sonra servise annesinin yanına aldık. Liv Hospital Gaziantep ailesi olarak genel durumu iyi olan bebeği şifa ile taburcu etmenin mutluğunu yaşıyoruz'' şeklinde konuştu.