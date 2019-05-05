Kalp krizi geçiren uzman çavuşa yürekleri yakan uğurlama

Gaziantep'te görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ahmet Demir, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Törende Emine Demir, eşinin resminin havaya kaldırarak, “O benim gurur tablom” diye haykırırken kızı Buse ise, babasının tabutuna sarılarak, "Baba söz veriyorum, üniversiteyi kazanacağım” diyerek gözyaşı döktü.

Gaziantep'te Hava Radar Komutanlığı'nda görev yapan ve görevdeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Hava Uzman Çavuş Ahmet Demir, İslahiye ilçesinde Merkez Sıdıka Tayyar Hatun Camii'nde kılınan öğle namazının ardından törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül'ün yanı sıra kentteki askeri ve sivil erkan, askerin yakınları, sevenler ve vatandaşlar katıldı.

Yürekleri dağladı

Uzman çavuşun eşi Emine ve kızı Buse, Ahmet Demir'in tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Eşinin resmini havaya kaldıran Emine Demir, “O benim gurur tablom. Canım bir tanem. Gurur duyuyorum. Seninle gurur duyuyorum Ahmet Demir. Sen şerefli bir komutandın” diye haykırdı. Buse Demir ise, babasının hep İngilizce öğretmeni olmasını istediğini söyleyerek, “Baba söz veriyorum, üniversiteyi kazanacağım. İngilizce öğretmeni olacağım baba” diyerek ağladı.

Resmi öpüp sarılan Emine Demir, daha sonra kızı ile birlikte eşinin silah arkadaşlarının beklediği bölüme geçti. Burada askerlerin teskin ettiği Emine Demir, “Ben eşimin yanında duracağım, dimdik. Ben şehit eşiyim. Dimdik ayakta duracağım. Üniforması olsaydı, üniformasını giyecektim” dedi.

Kızı Buse de, babasının tabutuna sarılarak, “Baba söz veriyorum, üniversiteyi kazanacağım. İngilizce öğretmeni olacağım baba” diye ağladı.

Eşini kalp krizi geçirdiği nöbetine de dualarla uğurladığını anlatan Emine Demir, “Ben eşimi her gün güzel bir şekilde uğurlardım. Allah'a emanet ol derdim. Allah'ım seni esirgesin derdim. Allah'ım seni kazadan beladan esirgesin derdim. Hep öyle uğurladım. Hep gururla uğurladım. Hiç üzmedim, güzel güzel uğurladım, hep” diye konuştu.

Kılınan öğle namazı ve yapılan duaların ardından İslahiye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.