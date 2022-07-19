Kalp Ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Çokkalender SANKO'da

Dr. Ömer Çokkalender, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Şanlıurfa Halfeti'de 1983 yılında dünyaya gelen Opr. Dr. Çokkalender, orta ve lise öğrenimini Gaziantep Merkez Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 2009 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Opr. Dr. Çokkalender, 2009-2012 yılları arasında mecburi hizmet görevini Gaziantep'te yerine getirdi. 2011 yılında Aile Hekimi Sertifikasını alan Opr. Dr. Çokkalender, hayalini kurduğu Kalp Damar Cerrahisi Uzmanlığına hazırlanarak 2012 yılında Tıpta Uzmanlık Sınavını kazandı. 2012 ekim ayında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlık Eğitimini 2018 Ocak'ta tamamladı. Opr. Dr. Çokkalender, aynı yıl mecburi hizmetini sürdürmek için Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne atandı. 2021 yılında Gaziantep'te özel bir hastanede görev yapan Opr. Dr. Çokkalender, Temmuz 2022'de SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olarak göreve başladı.

Evli ve bir çocuk babası olan Opr. Dr. Çokkalender'in mesleki ilgi alanları; venöz yetmezlik, skleroterapi, periferik damar ameliyatları, karotis endarterektomi, kalp kapak ve damar ameliyatları ile fistül ameliyatıdır.