İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kameralara yakalanan hırsızlar gözaltına alındı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 3 motosiklet ve 2 evden hırsızlık yapan ve güvenlik kameraları tarafından görüntülenen 3 şüpheli şahıs, polis operasyonu ile yakalandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 3 motosiklet ve 2 evden hırsızlık yapan ve güvenlik kameraları tarafından görüntülenen 3 şüpheli şahıs, polis operasyonu ile yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede son dönemde meydana gelen 3 motosiklet hırsızlığı, 2 evden ve 1 otodan hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıslar, güvenlik kameraları tarafından görüntülenince yakayı ele verdi. Şahısların eşkalinden kimliklerine ulaşan polis düzenlediği operasyon ile çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen S.S. M.Ş. ve E.B. isimli 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.